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Fatsa’da Türk Halk Müziği Konseri

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Fatsa’da Türk Halk Müziği Konseri
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi(HEM) Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser beğeniyle izlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi(HEM) Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser beğeniyle izlendi.

Şef Ata Bahri Çağlayan yönetimindeki Türk Halk Müziği Korusu, koro ve solo şarkılarla performanslarını sergilediler. Belediye Kültür Sarayında düzenlenen konserde Ordulu TRT halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan da sahne alarak konsere katılan konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Yaklaşık 3 saat süren konserin ardından Ordulu sanatçı Ümit Tokcan yaptığı açıklamada, "Halk Eğitim Merkezi görevlileri beni bu konsere davet ettiler. TRT'den emekli olduktan sonra bu tür konserlere giderek oradaki müzikseverlerle buluşuyorum. Gençlerle biraya geliyorum ve kendimi onlarla birlikte tazeleme imkanı buluyorum. Ordu bizim memleketimiz ve burada vatandaşlarımızla buluşmak beni son derece mutlu ediyor. Devlet senfoni orkestrası ile yaz ayının ortalarında bir konser var, onlara katılacağım. Gençlerimize tavsiyelerim konservatuvarlar var, onlara katılsınlar ve kendilerini geliştirsinler. Ustalarla biraya gelip onların tecrübelerinden yararlansınlar" dedi.

Düzenlenen halk müziği konseri ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı ise, "Fatsa HEM olarak yılların birikimini üst üste koyarak devam ettiriyor. Eylül ayında başladık çalışmalara ve bugün de konserimizi veriyoruz. Gerçekten koro üyeleri güzel eserleri konserimizde seslendirdiler. Konuk sanatçıların katılımı ile daha da güzelleşti. Her yıl bu konseri düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Konseri Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Ordu İŞKUR Müdürü İsa Kaymak, Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

Fatsa’da Türk Halk Müziği Konseri

Fatsa’da Türk Halk Müziği Konseri

Fatsa’da Türk Halk Müziği Konseri

Fatsa’da Türk Halk Müziği Konseri

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