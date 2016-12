Fatsa’da Yıl Sonu Müdürler Toplantısı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yıl sonu okul müdürleri toplantısı Atatürk Anadolu denizcilik Meslek Lisesi'nde gerçekleşti.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa İlçe Milli eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, İlçe Milli Şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasına yapan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, "Başarılı bir 2016 yılı geçirdik. Alınan sonuçlarla istediğimiz ve hedeflediğimiz yerdeyiz eğitimde. Bu çıtayı daha da yukarılara çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve beraberlik için eğitim öğretimi devam ettireceğiz" dedi.

"Fatsa'da hedefimiz tekli eğitim sistemine geçmek"

Müdürler toplantısında söz alan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, "Eğitimde her zaman başarıyı hedeflemek gerekiyor. Bu anlamda eğitime çok önem veren birisiyim. Elimizden geldiği kadarıyla her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Fatsa ilçemizde bütçemize göre ve hayırsever vatandaşların yaptırmasıyla okullar kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ilçemizde tekli sisteme geçmektir. Bina ve arsa üretme adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğitimle ilgili her türlü talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaymamak Mehmet yapıcı ise yaptığı açıklamada, "2016 yılı Fatsa'da başarılı bir eğitim yılı olmuştur. Bu başarı grafiğimizi yeni yılda da sürdürmenizi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı soru cevap şeklinde son buldu.