Fatsa'dan sonra Ünye'de yapılacak

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başlatılan "Dış Cephe İyileştirme Projesi" Ünye ilçesinde de hayata geçiriliyor. Caddeye bakan binalar tek renge boyanarak, estetik bir görünüm sağlanacak

Daha önce Fatsa'da uygulanan ve beğeni toplayan "Dış Cephe İyileştirme Projesi" yine Ordu'nun Ünye ilçesinde de hayata geçiriliyor. Gerçekleştirilecek proje ile Ünye merkezindeki sahil kesiminin yeni bir görünüm kazanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu kapsamda Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ile eski Devlet Hastanesi arasında bulunan 180 binada dış cephe iyileştirme çalışması yapacaklarını söyledi.

"ESTETİK BİR GÖRÜNÜM"

Dış Cephe İyileştirme Projesi ile Karadeniz sahil yolu üzerindeki binaları tek tip ve modern bir görünüme kavuşturmak istediklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “İlk olarak Altınordu ilçemizde uyguladığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız projemizi, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de hayata geçiriyoruz. Ünye’de 180 bina için projenin yapımına başladık. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Ordulu hemşehrilerimiz ve ilimizden geçen vatandaşlarımız için kentimizde estetik bir görünüm sağlamış olacağız” dedi.

"YIL SONUNA BİTER"

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Ünye ilçemizde 180 binanın dış cephesini yıl sonuna kadar yenilemiş olacağız. Kentimizde görüntü kirliliğinin önüne geçmeye yönelik başlatılan proje kapsamında yapacağımız dış cephe iyileştirme çalışmalarıyla hem binalarımız güzel bir görünüme kavuşacak hem de mülkiyet sahibi vatandaşlarımız, mantolama sayesinde enerjiden tasarruf sağlayacak” diye konuştu.