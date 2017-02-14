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Fatsa’dan Suriye Sınırına Gönül Köprüsü

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Fatsa’dan Suriye Sınırına Gönül Köprüsü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde başlatılan kampanyada sınırda görev yapan askerlere vatandaşlar pasta, börek ve mektup gönderdiler.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başlatılan kampanyada sınırda görev yapan askerlere vatandaşlar pasta, börek ve mektup gönderdiler.

Suriye sınırında canları pahasına vatanı korumaya çalışan askerlere moral vermek amaçlı Fatsa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Ergün öncülüğünde düzenlenen kampanyada kadınların kendi aralarında yaptıkları pastalar, tatlılar ve börekler vatanı bekleyen askerlere kargo ile gönderildiler.

Kargo yetkilisinden kendilerine gelen koliyi teslim alan Fatsalı komutan Ercan Yıldızlı ve askerler duygularını gizleyemediler ve memnuniyetlerini sosyal medyadan yayınladıkları teşekkür mesajı ile ifade ettiler.

Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün yaptığı açıklamada, "Zor şartlar altında görevini yapan askerlerimize moral amaçlı bu kampanyayı düzenledik. Ağır kış şartlarında gerçekten vatanımızı canları pahasına koruyorlar. Bizler de onlara böyle bir jest yapmak istedik. Fatsalı komutan arkadaşımızla irtibata geçtik ve hazırladığımız erzakları onlara gönderdik. Çok mutlu oldular" dedi.

Askerler de Fatsalılara teşekkür mesajı gönderdiler.

Fatsa’dan Suriye Sınırına Gönül Köprüsü

Fatsa’dan Suriye Sınırına Gönül Köprüsü

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