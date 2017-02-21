Fatsalı Aleyna’nın Tekvando Başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Ordu'da gerçekleşen Anadolu Yıldızları Tekvando Türkiye Yarı Finali'nde Fatsaspor Kulübü...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Ordu'da gerçekleşen Anadolu Yıldızları Tekvando Türkiye Yarı Finali'nde Fatsaspor Kulübü sporcusu, Ezc. İlhan Hazinedar Ortaokul 7. öğrencisi Aleyna Oflar birinci oldu.

Aleyna Oflar kilosunda Türkiye'nin en iyi 12 sporcusu arasına girerek 17-19 Mart 2017 tarihleri arasında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılacak Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Başarılı sporcu Aleyna Oflar yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bu başarıyı bekliyordum. 4-5 yıldır planlı ve programlı olarak çalışıyoruz. Geçen yıl da birçok turnuvada da birinci olmuştum. Ama bu turnuvada birinci olmak ayrı bir gurur. Artık önümde bir Türkiye Şampiyonası kaldı. 12 sporcuyuz. Hepimiz birinci olmak için orada olacağız. İnşallah Türkiye finalinde de Ordu'yu en güzel şekilde temsil ederek birinci olmak istiyorum. Buradan bana en iyi şekilde çalışma ortamı sunan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek'e, Fatsa Spor Kulübü Başkanı Halit Kovancı'ya, beni her zaman destekleyen aileme ve Okul Müdürüm Fatih Kömür'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aleyna Oflar'ın aldığı başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Tekvando alanında önemli başarılara ilçe olarak imza atıyoruz. Bu anlamda sporcularımız her turnuvaya katılarak bizlere madalyalar getiriyorlar. Sporcularımızla birebir ilgileniyoruz. Türkiye finallerinde de bu başarımızı sürdürerek birinciliği Ordu'ya getirmek istiyoruz" dedi.