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Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük

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Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük
Fatsa Okçuluk ve Spor Kulübü Antrenörleri Muharrem Kaval ve Dilek Argın, Fatsa'yı okçuluk sporunda iyi bir noktaya getirmek için özel gayretler gösterdiklerini...

Fatsa Okçuluk ve Spor Kulübü Antrenörleri Muharrem Kaval ve Dilek Argın, Fatsa'yı okçuluk sporunda iyi bir noktaya getirmek için özel gayretler gösterdiklerini ve tüm vatandaşları ücretsiz verilen kurslara davet ettiklerini belirttiler.

Fatsa 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nun yan tarafında özel bir saha da okçuluk faaliyetini sürdüren Okçuluk Kulübü herkesi ok sporunu yapmak için bekliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da Fatsalı olması münasebetiyle Fatsa'daki okçuluk faaliyetlerini en güzel şekilde devam ettirmek istediklerini belirten Antrenör Muharrem Kaval, "Sporcu sayımız gün geçtikçe artıyor. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte burada kurslar veriyor ve geleceğin okçularını yetiştiriyoruz. Hedefimiz çok sayıda kişiyi milli okçu yapmak. Fatsa'yı Türkiye müsabakalarında en iyi şekilde temsil etmek için sporcularımızla belli programlarda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yapması için bizler buradayız. Gelsinler tüm kurslarımız ücretsiz" dedi.

Fatsa Okçuluk Spor Kulübü Antrenörlerinden Dilek Argın ise, "Ata sporumuz Okçuluk gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda planlı bir şekilde çalışıyoruz. Açtığımız ücretsiz kurslarla yeni okçu sporcularımızı bu spora kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz başarabildiğimiz kadar milli sporcu yetiştirmektir" diye konuştu.

Okçuluğun spor alanında sporcu sayısının artmasının Fatsa için çok önemli olduğunu vurgulayan diyen Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Fatsa'da her alanda spor faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençlerimizin yeni gözdesi okçuluk oldu diyebilirim. Ücretsiz açılan kurslara da yoğun ilgi gösteriyorlar. Amacımız milli sporcular yetiştirmek bu anlamda. Antrenörlerimiz gerçekten çok başarılı ve istekli kişiler. Bu anlamda kendimizi şanslı hissediyoruz. Malzeme anlamında olsun, diğer istek ve taleplerimizde Federasyon Başkanımız Abdullah Topaloğlu da bizlere her imkanı sağlıyor. Kapalı spor salonumuzun arka tarafında ki alanda bir poligon oluşturduk ve sporcularımız burada çalışmaya başladılar. Okçuluk sporu gerçekten çok güzel ve bağımlılık yapan bir spor dalı. Bu anlamda tüm gençlerimizi buraya davet ediyorum. Gelsin okçuluk sporunda faaliyetlere katılsınlar" şeklinde konuştu.

Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük

Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük

Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük

Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük

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