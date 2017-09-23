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Fatso’da Seçim Heyecanı

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Fatso’da Seçim Heyecanı
Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) genel kurulunun 1 Ekim Pazar günü gerçekleşeceği bildirildi.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) genel kurulunun 1 Ekim Pazar günü gerçekleşeceği bildirildi.

Yeni bir seçimli genel kurul heyecan yaşayacaklarını belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş, "Yeni dönem için çalışmalarımıza Vira Bismillah dedik Rabbimin izniyle. Ticaret Odası seçimlerimiz için üye ziyaretlerine Kumru ilçemizden başladık. Odamız 7 ilçeye hizmet veren bir kurum olduğu için tüm ilçelerimizi gezerek üyelerimizden seçim için destek isteyeceğim. Allah utandırmasın inşallah. Tüm üyelerimizin ve dostlarımızın dualarını ve desteklerini bekliyorum. Ticaret odamızda başkanlık görevini iki dönemdir sürdürüyorum ve bir dönem daha bu göreve talip olduk" dedi.

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