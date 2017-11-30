  • BIST 103.288
  • Altın 162,218
  • Dolar 3,9409
  • Euro 4,6677
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Fazla Hesap Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

» »
Fazla Hesap Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde meydana gelen kavgada ateşli silahla kasten adam öldürme ve yaralama suçunun faili yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde meydana gelen kavgada ateşli silahla kasten adam öldürme ve yaralama suçunun faili yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde O.U., bir lokantada yemek yedi. Daha sonra ise hesabı ödemek üzere kasaya gelen O.U., fazla hesaba itiraz edince lokantada kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında müşteri O.U. yanında bulundurduğu silahla lokanta sahibi T.T.'yi omzundan yaralarken, kavgayı ayırmaya çalışan bir başka müşteri V.K.'yı karnından, Y.Ö.'yü ise elinden yaraladı. Lokanta sahibi ve diğer müşterileri silahla yaralayan O.U., daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve karnından yaralanan V.K. hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kaçan cinayet şüphelisi O.U. kısa süre sonra yakalanırken, üzerinde cinayeti işlediği tabanca ve tabancaya ait beş adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.U., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy’de Avukatın Darp Edildiği An Kamerada30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Kastamonu’daki Yangında Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Bıçaklı Cinayete Tutuklama30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Ukrayna’da Mahkemede Patlama: 2 Ölü30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Şanlıurfa’da 4 Kilo 700 Gram Eroin Ele Geçirildi30 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • Yanan Traktör Kullanılamaz Hale Geldi30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Kovalamaca Sonucunda Yakalanan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Korkuluklara Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • Sosyal Medyada Uyuşturucuya Özendiren Bir Kişi Gözaltına Alındı30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti