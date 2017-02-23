Fazla söze gerek yok, tablo ortada

Yozgat, Tokat ve Karaman Havalimanları’nın yatırım programına alınmasının ardından internet mecrasında dolaşan bir paylaşım dikkat çekti.

Söz konusu paylaşımda ikisi komşumuz üç kente yeni havalimanı yapılacağı müjdesini paylaşan Çorumlular, Çorum ölçeğinde veya daha geride kalan ancak havaalanına sahip bazı illerin nüfus oranları ve çıkardıkları vekil sayısını tablo haline getirmiş.

Esasında yorum bile gerektirmeyen paylaşımda, Iğdır, Sinop, Erzincan, Kırşehir, Yalova, Bingöl, Nevşehir, Kars, Siirt, Uşak, Kastamonu, Amasya-Merzifon, Muş, Yozgat, Isparta ve Çanakkale illerinin nüfus ve vekil sayıları karşılaştırılmış.

Tabloya bakıldığında, havaalanı bulunan veya yatırım programına alınan 17 il arasında en fazla nüfusa sahip olan il Çorum.

İktidar partisinin Çanakkale hariç eşit oranda veya daha fazla vekil çıkardığı il yine Çorum.

Ancak 17 il arasında müstakil havaalanı olmayan, aynı zamanda havalimanı yatırım umudu kalmayan tek il Çorum…

Havaalanı meselesini bu kadar açık izah eden bu tablo, o nedenle fazla söz gerektirmiyor. Her şey gün gibi ortada…