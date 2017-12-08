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Feci kazada can verdi

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Feci kazada can verdi
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Tokat'a giden Necati Ç. (46) yönetimindeki 66 FE 239 plakalı otomobil Zile ilçesi Ütük köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Fadime K.(32), Hacer K. (4), B.K. (11), Salih K. (38) ve Hacer A. (51) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Hacer K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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