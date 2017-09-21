Feci Kazada Ölenlerden Birinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı

Elazığ'da otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Elazığ'da otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Ölenlerden birinin Elazığ'da görevli Bingöllü Polis Memuru Muharrem Kıyıcı olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün öğleden sonra Elazığ-Malatya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Yurdagül A. (31) idaresindeki 23 AG 481 plakalı otomobil, aynı şeritte giden Turan Ç. yönetimindeki 44 DZ 958 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, kadın sürücü ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin ise Muharrem Kıyıcı (29), Suzan Sertçelik (25) ve Nihat Kıyıcı (39) olduğu belirlendi.

Hayatını kaybedenlerden Muharrem Kıyıcı'nın Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli polis memuru olduğunu öğrenildi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.