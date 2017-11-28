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Fedakar Anneye Gözyaşları İçinde Son Veda

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Fedakar Anneye Gözyaşları İçinde Son Veda
Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına girip hayatını kaybeden Gülizar Çetin, son yolculuğuna...

Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına girip hayatını kaybeden Gülizar Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Fatih Çetin ise cenazede yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Yangın, önceki gece Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bir gecekonduda meydana gelmişti. Gece saat 01:30 sıralarında, Gülizar Çetin ve Fatih Çetin çiftinin yaşadığı tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında , iddiaya göre Fatih Çetin 3 yaşındaki oğlu Talha ve eşiyle birlikte mutfak penceresinden çıkarak yangından kurtulmuştu. Fakat, oğlunu biran için yanında göremeyen anne Gülizar Çetin korkuya ve paniğe kapılarak alevlerin arasına dalmış, bu sırada gecekondunun çatısı çökünce anne Çetin hayatını kaybetmişti. Evladını kurtarmak için alevlerin arasına giren ve hayatını kaybeden fedakar anne Gülizar Çetin'in cenazesi helallik alınmak üzere yagının çıktığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve komşularının gözyaşları içinde helallik alındıktan sonra Pendik Vahdet Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Eşi Fatih Çetin ise yakınlarından aldığı destekle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından ise anne Çetin'in naaşı defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, anne Gülizar Çetin'in eşi Fatih Çetin ve çok sayıda yakını katıldı.

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