Fedakar Öğretmenler Öğrencileri İçin Konser Verdi

Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesi öğretmenleri, okullarından mezun olan ve yükseköğretimde okuyan, maddi durumu yetersiz öğrencilerine burs sağlamak için...

Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesi öğretmenleri, okullarından mezun olan ve yükseköğretimde okuyan, maddi durumu yetersiz öğrencilerine burs sağlamak için konser verdi.

Turgut Özal Anadolu Lisesi öğretmenleri fedakar bir davranışta bulundu. Duyarlı öğretmenler, okullarından mezun olan ve yükseköğretimde okuyan öğrencilerine burs sağlamak için gece gündüz demeden çalışarak hazırladıkları "Türkülerle Töalimde Memleket" adlı Türk Halk Müziği konseri ve Resim Sergisi düzenlediler.

Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen konser ve sergi programında öğretmenler ilk olarak, aylarca emek vererek hazırladıkları sergiyi açtılar. Daha sonra da mikrofonun başına geçerek Anadolu türkülerini seslendirdiler.

Programda bir konuşma yapan Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Abdulvasip Özlük, düzenledikleri programın içerik ve anlamı itibariyle Malatya'da bir ilk olduğunu söyleyerek, "Bu programı size sunacak olan öğretmenlerimizin her biri farklı branşlarda olan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bir taraftan aksatmadan derslerine girdiler bir taraftan da akşamları özel olarak çalışarak bu programı hazırladılar. Bu programın amacı okulumuz mezunu olup yükseköğretimde okuyan, maddi durumuz yetersiz olan öğrencilerimize burs temin etmektir. Bu çalışmayı 3 sene önce kurduğumuz Turgut Özal Anadolu Lisesi Mezunları Derneği eli ile gerçekleştiriyoruz. Bu konuda gerekli onayı aldık. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürünün konuşmasının ardından konsere geçildi. Mikrofonu eline alan öğretmenler seslendirdikleri türküler ile programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşatırken, elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez, Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Abdulvasip Özlük, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.