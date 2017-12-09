Feghouli 3. Golünü Attı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Akhisarspor'a attığı golle ligdeki gol sayını 3'e çıkardı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Akhisarspor'a attığı golle ligdeki gol sayını 3'e çıkardı.

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, geriden gelerek Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti. Müsabakanın son golü sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli kaydetti. Belhanda'nın rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ümit Öztürk pozisyonu avantaja bıraktı ve top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki futbolcu, böylece gol sayısını 3'e çıkardı.