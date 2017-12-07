Fen Bilimleri'nde 'disiplin' akademik başarının anahtarı

Deneyimli eğitimci kadrosuyla, 'Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi' olarak eğitim verdiklerini belirten Fen Bilimleri Okulları Müdürü Ekinci, "Akademik başarı olarak Samsun'da ilk sıralarda olan bir okuluz. Öğrencinin hedefi yoksa, Fen Bilimleri'nde olmaz" dedi

Samsun Fen Bilimleri Okulları Lise Müdürü Uğur Ekinci, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak eğitim verdiklerini belirterek, "Fen Lisemiz de puanlar 470'in üzerinde. Anadolu Lisesi'nde ise puanlar biraz daha aşağılarda. Türkiye'nin her yerinde standartlarımıza uygun puan alan öğrencileri buluyor, okulumuzda burslu okuma imkanı tanıyoruz" dedi.

İNGİLİZCE'YE YATIRIM YAPIYORUZ

Yaptığımız projelerle 'nitelikli okullar' arasına girdiklerini belirten Okul Müdürü Uğur Ekinci, "Okulumuzda nitelikli öğretmen kadrosu var. Üniversite başarısı derecesi, uluslararası alanda düzenlenen projeler olsun, bizim okulumuzun da çok projesi var. 3 yıldır Türkiye çapında İngilizce konferans düzenliyoruz. Türkiye'nin değişik okullarından gelen öğrenciler arasında 3 gün boyunca İngilizce konuşulan çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hem Çocukların dünya sorunlarını tartışmasına imkan sağlıyoruz, hem de bunu İngilizcelerini geliştirmesine imkan tanıyoruz. Her sene şairleri, ozanları tanıtan şiir gecesi düzenliyoruz. Sportif olarak çeşitli takımlarımız var. Eğitimcilik yönümüz iyi. Bilimin önceliğine inanan bir eğitim kurumuyuz" diye konuştu.

SAMSUN'UN BAŞARISINA KATKI SAĞLIYORUZ

"Fen Bilimleri'nde disiplin var" diyen Ekinci, "Öğrenci çalışmıyorsa ve okul içerisinde arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle problem yaşıyorsa, veli ile görüşüyoruz ve 'çocuk için hangi karar' doğruysa alıyoruz. Bu öğrencinin okulla yollarını ayırmaya kadar gidebiliyor. Çünkü bir çürük elma, diğerlerini de çürütür. Biz buna asla izin veremeyiz. Evet sonuçta burası ticari bir işletme ama bunu kaygı olarak görmüyoruz. Kendi yağında kavrulan, oldukça başarılı iyi bir eğitim kurumuyuz" dedi. Fen Bilimleri Okulları Lise Müdürü Ekinci, "Akademik başarılarda, Samsun'da 3 yıldan beri zirveye oynuyoruz. İyi bir gelecek ve nesil yetiştirmek için uğraşıyoruz. Samsun'un başarısına katkı veren bir okuluz. Başarımız her yıl bir kademe daha yukarı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

10 YILLIK DENEYİME SAHİPLER

Samsun Fen Bilimleri Okulları Lise Müdürü Uğur Ekinci sözlerini şöyle tamamladı; "Sportif faaliyetlerde basketbol, voleybol, satranç, hentbol ve futsal branşlarında başarılı bir okuluz. Sabah 9'da ders başlar, akşam 6'ya kadar devem eder. Genelde Cumartesi günleri 11 ve 12. sınıfların deneme sınavları olur. Ara sınıfları mutlaka sınav yaparak alırız. Öğretmen kadromuz hem kamudan hem de dershaneden olan en az 10 yıllık deneyimli arkadaşlarımızdan oluşur. Hepsinin amacı, Samsun'daki öğrencilerimizi iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek. Öğrencileri birebir çalışmayla kazanmaya çalışırız." Barış GÖK

HHALK Gazetesi Eğitimci Köşe Yazarı Mehmet Aksoy ve Ekonomi ve Bölgeler Sorumlusu Noyan Alper Cabbar, Samsun Fen Bilimleri Okulları Lise Müdürü Uğur Ekinci'yi ziyaret etti.