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Fen İşleri Ekipleri Spor Tesisinde Yoğun Mesaide

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Fen İşleri Ekipleri Spor Tesisinde Yoğun Mesaide
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Spor Tesisinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Spor Tesisinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Şirintepelilere sözü olan Yunus Emre Spor Tesisinin tamamlanma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Spor tesisinin çevre düzenlemesini yapan fen işleri ekipleri kaldırım ve tretuvar çalışmalarını tamamlamak üzere. Ayrıca spor tesisinin çevresinde de asfalt döküm işi yapılıyor.

Şirintepe Mahallesinde yakın bir zamanda hizmete girecek olan Yunus Emre Spor Tesisinde, basketbol, voleybol sahaları ile step, aerobik, pilates, fitness aktivitelerinin gerçekleşeceği 6 adet salon ve kafeterya yer alacak. Tesisin 3 bin 120 metrekare kapalı alanı, 3 bin 956 metre kare sentetik çim sahası, 600 kişilik tribünü, 609 metrekarelik mini sentetik çim sahası ve 525 metrekarelik açık basketbol sahası ile başta Şirintepe mahallesi sakinleri olmak üzere vatandaşlara hizmet edecek.

Fen işleri yetkilileri, spor tesislerinde planlanan program dahilinde çalışmaların hızla devam edeceğini ifade ettiler.

Fen İşleri Ekipleri Spor Tesisinde Yoğun Mesaide

Fen İşleri Ekipleri Spor Tesisinde Yoğun Mesaide

Fen İşleri Ekipleri Spor Tesisinde Yoğun Mesaide

Fen İşleri Ekipleri Spor Tesisinde Yoğun Mesaide

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