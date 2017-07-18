Fen İşleri Ekipleri Tüm Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı'na bağlı mahallelerdeki çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı'na bağlı mahallelerdeki çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Tepebaşı bölgesinde çalışmalara hız kesmeden devam eden ekipler, başta Hoşnudiye, Aşağısöğütönü, Sulukaraağaç ve Atalantekke Mahallelerinde fiziki yapıyı iyileştiriyorlar. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hoşnudiye Mahallesi'nde tretuvar, bordür ve karo taşı döşeme; Aşağısöğütönü Mahallesi'nde yol yapımı, Sulukaraağaç Mahallesi'nde sokakların tamamına bordür ve kilit parke taşı döşemesi ve Atalantekke Mahallesi'nde ise kilit taş döşeme işi öncesi yollara mekanik malzeme serim çalışmaları yapılıyor. Öte yandan Çamlıca Mahallesi'nde de yeni yol açımı ve sokaklarda asfalt bakım, yama işleri devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yapılan planlama doğrultusunda Tepebaşı'na yakışan yaşam alanları oluşturmaya devam edeceklerini belirtiyor.