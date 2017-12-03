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Fen İşleri Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

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Fen İşleri Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına 7 mahallede birden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına 7 mahallede birden devam ediyor.

Ekipler Şarhöyük, Muttalip, Yenibağlar, Yeşiltepe, Esentepe, Ertuğrulgazi ve Batıkent mahallelerinde Tepebaşı'nın daha iyi bir yapıya sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Şarhöyük Mahallesi'nde Şeker, Şenay ve Yumrukaya sokakları ile Ertuğrulgazi Mahallesi Beşevler mevkiinde da asfalt dökümü, Muttalip, Batıkent ve Yeşiltepe mahallelerinde kilit taş döşeme, Esentepe ve Yenibağlar'da bozulan yolların tesviyesi ve asfalt yaması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kırsal alanlarda da modern ulaşım şartlarının sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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