Fenerbahçe 13 Maç Sonra Gol Atamadı

Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 13 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.

Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 13 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 19 Şubat'ta Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamamıştı.

Antalyaspor karşısında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 13 resmi maçın ardından gol bulamadı. Son olarak 19 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 0-0 biten bu karşılaşmadan sonra Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta da rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Avrupa Ligi'nde 22 Şubat'ta oynanan Krasnodar maçında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u iki maçta da 3-0 mağlup edip, yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'le deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli ekip Kasımpaşa maçının ardından ligde çıktığı 9 maçta Atiker Konyaspor'a 3-2 kaybederken, Gaziantepspor ve Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı, Osmanlıspor, Alanyaspor, Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u da mağlup etti.