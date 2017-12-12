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Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

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Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş müsabakasında 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ile...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş müsabakasında 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş müsabakasında 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe yarın 11.00'de Adana'ya hareket edecek.

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