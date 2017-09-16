Fenerbahçe Antalya’da

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Gazipaşa Alanya Havalimanına indi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 21.15'de havalimanına inen kafile, maç öncesi kamp yapılacak otele gitmek üzere otobüse bindi. Havalimanı girişinde futbolcuları bekleyen bazı taraftarlar, kafilenin kendilerini selamlamamasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe 17 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.
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