Fenerbahçe, Antalyaspor’u 4 Maçtır Yenemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta da galibiyete uzanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta da galibiyete uzanamadı.

Antalyaspor karşısında Deniz Kadah'ın golüyle mağlup olan Fenerbahçe, rakibine bu sezon ikinci kez kaybetmiş oldu. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Antalyaspor, Yekta Kurtuluş'un attığı golle 1-0 kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan isim bu kez Deniz Kadah oldu. Karşılaşmanın 47. dakikasında El Kabir'in pasında kaleci Volkan Demirel'i geçip ağları havalandıran tecrübeli golcü, takımına da 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki kazanamama serisi de 4 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşma 0-0 biterken Antalyaspor, ligde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sezon da Fenerbahçe'yi 2 maçta da sahadan puansız gönderdi.