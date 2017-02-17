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Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi

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Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öldüm" yazılı mezar taşı yaptıran fanatik Fenerbahçeli Mehmet Çoban hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öldüm" yazılı mezar taşı yaptıran fanatik Fenerbahçeli Mehmet Çoban hayatını kaybetti. Kefenini de sarı lacivert hazırlattığı öğrenilen Çoban'ın vasiyeti üzerine tabutu Fenerbahçe bayrağıyla örtüldü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde fanatik Fenerbahçe taraftarı Mehmet Çoban (51), 5 yıl önce hazırlattığı Fenerbahçe amblemli mezar taşına "Fenerbahçeli doğdu, Fenerbahçeli öldü" yazdırdı. Dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Çoban hayatını kaybetti. Fanatik Fenerbahçeli Çoban için Sarıgöl Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Fenerbahçe amblemli mezar taşı hazırlattı

Vasiyeti üzerine tabutu Fenerbahçe bayrağıyla örtülen Çoban'ın mezarına da kendi hazırladığı Fenerbahçe amblemli mezar taşı dikildi. Kefenini de sarı lacivert hazırlattığı öğrenilen Çoban'ın oğlu Atacan Çoban (17) babasının Fenerbahçeyi çok sevdiğini belirterek, "Babam Fenerbahçe'yi çok severdi. Yıllar önce üzerinde Fenerbahçe amblemi olan mezar taşını, ardından da sarı lacivertli kefenini hazırlattı. Yeni yapılan evimizin duvarına da Fenerbahçe amblemi çizdirdi. Kendisi boyayacaktı. Vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi

Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi

Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi

Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi

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