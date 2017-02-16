Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Bizden daha fazla enerji ve sabırla oynadılar ve maçın birçok alanında bizden iyiydiler. Bizden daha fazla hücum...

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Bizden daha fazla enerji ve sabırla oynadılar ve maçın birçok alanında bizden iyiydiler. Bizden daha fazla hücum ribaundları vardı. Aslında fark yaptığımız top kayıplarından kaynaklandı. Bizde 16 top kaybı 6 top çalma, onlarda 10 ve 13 var, bu aslında çok belirgin bir farktı" dedi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanan Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşması sonrası, her iki takımın başantrenörleri basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i tebrik etti. Efes'in kazanmayı hak ettiğini belirten Obradovic, "Bizden daha fazla enerji ve sabırla oynadılar ve maçın birçok alanında bizden iyiydiler. Aslında maçın kaderi ikinci yarının başında belli oldu. Hücum açısından çok kötü kararlar aldık. Savunma açısından da konsantrasyonumuz kötüydü. Kesinlikle bir eleme maçı gibi oynamadık. Bazen olabiliyor bu" diye konuştu.

"Oyuncularımız çok yorgun"

Bundan sonrası için lige ve Euro League'e konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Obradovic, "Önümüzde çok büyük iki hedefimiz var; Türkiye şampiyonluğu ve EuroLeague şampiyonluğu. Önümüzdeki günleri akıllıca kullanmamız gerekiyor. Oyuncularımız çok yorgun. Hem seyahatlerden hem maçlardan. Biraz dinlendireceğim onları. Daha sonra da bizi bekleyen her şey için hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza oluşturdukları müthiş atmosfer için çok teşekkür ediyorum" diyen tecrübeli başantrenör, "Onlar adına çok üzgünüz, kaybettiğimiz için. Eminim onlar da biliyordur; biz sezon sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Rakibin ribauntlarda daha üstün olduğunu söyleyen Obradovic, "Bizden daha fazla hücum ribaundları vardı. Aslında fark yaptığımız top kayıplarından kaynaklandı. Bizde 16 top kaybı 6 top çalma, onlarda 10 ve 13 var, bu aslında çok belirgin bir farktı" şeklinde konuştu.

Anadolu Efes cephesi

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Çok sert bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar sert oynadık. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezonun başından beri ilk kez Fenerbahçe'yi yendik. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Bence bugün maçın kilit noktası hücumda aldığımız ribauntlardı. Bu sayede avantaj elde ettik ve bence maçı bu şekilde kazandık."

İki güçlü takımın çeyrek finalde karşılaşmaması gerektiğine inandığını dile getiren Perasovic, "Bence lig sıralamasında ilk ikide olan takımların, bu turnuvanın ilk maçında eşleşmemesi gerekiyordu. Belki başka ülkelerde daha farklı şekilde düzenlemeler yapılıyor olabilir, belki de bu daha iyidir ama bence federasyon bu konuda düzenlemeler yapmalı" değerlendirmesinde bulundu. (OED-GD)