  • BIST 103.110
  • Altın 162,530
  • Dolar 3,9436
  • Euro 4,6656
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ’da

» »
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ’da
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltına programına...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltına programına katıldı. Başkan Yıldırım daha sonra "1907 okul 1907 pota" projesi kapsamında pota yapılan okula ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetici Şekip Mosturoğlu Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Burada "1 milyon üye" temsilcileri ile görüşen Başkan Yıldırım, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'ya ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'ya forma hediye etti. Kahvaltı programının ardından Çerkezköy Belediyesi'ne giden Yıldırım, burada da Belediye Başkanı Vahap Akay ile sohbet etti.

Başkan Yıldırım, son olarak Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir okula "1907 okul 1907 pota" projesi kapsamında pota yapılan okula ziyarette bulundu ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşilyurt Belediyespor Yardımcı Antrenör Nezaretinde Çalışıyor30 Kasım 2017 Perşembe 12:08
  • ’Yamaç Paraşütü Kursu’ Tamamlandı30 Kasım 2017 Perşembe 12:08
  • 700 Öğrenci Birinci Olmak İçin Ter Döktü30 Kasım 2017 Perşembe 12:08
  • Vodafone Park’ta İkinci Galatasaray Derbisi30 Kasım 2017 Perşembe 12:03
  • Galatasaray’da 8 Farklı İsimin İlk Beşiktaş Maçı30 Kasım 2017 Perşembe 11:58
  • Cumartesi Günü Oynanacak Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Fırat Aydınus Yönetecek.30 Kasım 2017 Perşembe 11:58
  • Arguvan Belediyespor Yeni Sezondan Umutlu30 Kasım 2017 Perşembe 11:53
  • Dünya Üçüncüsü Güreşçiye Samsun’da Coşkulu Karşılama30 Kasım 2017 Perşembe 11:53
  • Köyde Karesispor Rüzgarı Esti30 Kasım 2017 Perşembe 11:48
  • Başkan Çakır, İnönü Stadı Arsasının Akıbetiyle İlgili Konuştu30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti