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Fenerbahçe, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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Fenerbahçe, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

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