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Fenerbahçe, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Fenerbahçe, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek.

Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip, tatlı ikramında bulundu.

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