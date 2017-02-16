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Fenerbahçe, Cev Cup’ta Çeyrek Finale Yükseldi

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Fenerbahçe, Cev Cup’ta Çeyrek Finale Yükseldi
Fenerbahçe, Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup Son 16 turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertlier, taraftarı önünde oynadığı ikinci maçın setlerini; 25-12, 25-20, 25-23 önde tamamladı ve maçı 3-0 kazanarak adını CEV Cup'ta çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe, bu zaferle galibiyet serisini de 16 maça yükseltti.

Sarı-lacivertli ekip, Volley Amriswil - GFC Ajaccio eşleşmesinde tur atlayan Fransa temsilcisi GFC Ajaccio karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

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