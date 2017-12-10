Fenerbahçe Çocuklarla Sahaya Çıktı

Fenerbahçe Doğuş oyuncuları Yeşil Giresun maçı öncesinde sahaya ısınmaya Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleriyle çıktı.

Fenerbahçe Doğuş oyuncuları Yeşil Giresun maçı öncesinde sahaya ısınmaya Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleriyle çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde Yeşil Giresun Belediyespor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler ısınmaya Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri ile tokalaşarak sahaya adım attı. Sahaya çıkan oyuncular ile tokalaşan çocukların heyecanı gözlerden kaçmadı.