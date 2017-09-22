Fenerbahçe Derbiye Hazır

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbi maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbi maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif ile Cenk Başak antrenmanının bir bölümünü izledi.