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Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayarak, Gaziantep'e hareket edecek.

Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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