  • BIST 88.037
  • Altın 145,116
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8016
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Fenerbahçe Gol Ortalamasını Düşürdü

» »
Fenerbahçe Gol Ortalamasını Düşürdü
Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 39 gol atan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında gol ortalamasını düşürdü.

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 39 gol atan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında gol ortalamasını düşürdü. Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda oynadıkları 5 maçta fileleri 5 kez havalandırabildi.

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, özellikle gol yollarında yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Kadrosunda Robin van Persie, Moussa Sow, Fernandao, Emenike gibi forvetlerin yanı sıra Volkan Şen, Jermain Lens, Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk gibi hücuma dönük oyuncuları barındırmasına karşın ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta rakip filelere sadece 5 gol gönderebilen sarı-lacivertliler, bu periyotta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi.

Maç başına 1 gol atabildi

Sezonun ilk 16 haftasında rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran ve maç başına 2.12 gol ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda ise bu ortalamayı maç başına 1 gole düşürdü. İkinci yarının ilk maçında sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Medipol Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçti. Kayserispor deplasmanında 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 2 maçta Bursaspor'la 1-1, Kasımpaşa ile de 0-0 berabere kaldı. Bu 5 maçta atılan 5 golün dağılımı ise, forvetlerin formsuzluğunu öne çıkarıyor. İkinci yarıda atılan 5 golün 2'si Mehmet Topal'dan, 1'i de Ozan Tufan'dan gelirken, kalan 2 gol ise penaltıdan atıldı. Adanaspor maçında Fernandao, Bursaspor mücadelesinde ise Sow, penaltıdan rakip ağları havalandırdı.

En çok golü Beşiktaş attı

Zirve mücadelesi veren ekipler arasında Fenerbahçe'nin ardından en az gol atan takım olarak Medipol Başakşehir dikkat çekti. İkinci yarıya 5-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan Başakşehir, bu maçın ardından oynadığı 4 mücadelede sadece 1-0 kazanılan Bursaspor karşılaşmasında gol bulabildi ve ikinci yarıda toplam 5 gol atabildi. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray ise bu karşılaşmalarda rakip filelere 10 gol attı. Rakiplerinin puan kayıplarını iyi değerlendirerek zirveye kurulan ve puan farkını açan Beşiktaş ise, ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu maçlarda rakip filelere 15 gol atmayı başardı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Potada Kıbrıs Derbisi24 Şubat 2017 Cuma 14:48
  • Gökhan Saral: "Konyaspor Yönetimine Yakıştıramadım"24 Şubat 2017 Cuma 14:43
  • Akhisar Belediyespor, Antalyaspor’u Konuk Ediyor24 Şubat 2017 Cuma 14:38
  • Beşiktaş İle Olympiakos İle Eşleşti24 Şubat 2017 Cuma 14:33
  • Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turunda Olympiakos İle Eşleşti.24 Şubat 2017 Cuma 14:23
  • Göztepe Ve Karşıyaka Başkanları Bir Araya Geldi24 Şubat 2017 Cuma 14:18
  • Tt Arena’nın Işıkları ’Dünya Saati’ Etkinliğinde Kapacak24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Niğde Belediyespor’da Moraller Üst Seviyede24 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Mersin İdman Yurdu Başkan Adayları Yönetime Tepki Gösterdi24 Şubat 2017 Cuma 13:23
  • Enes Ünal’ın Kardeşi Galatasaray’a Transfer Oldu24 Şubat 2017 Cuma 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti