Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde TSİ 11.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İlk 30 dakikalık bölümde salonda denge ve kontrol çalışması yapan Fenerbahçeli futbolcular, ardından gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla hazırlık maçında karşılaşacak.