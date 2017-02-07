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Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’yı Başından Yaralayan Şahıs Yakalandı

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Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’yı Başından Yaralayan Şahıs Yakalandı
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafasına attığı yabancı maddeyle...

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafasına attığı yabancı maddeyle yaralanmasına neden olan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından olaylar çıkmış, Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, tribünden atılan yabancı madde nedeniyle yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası Çetinkaya'nın başından yaralanmasına neden olduğu belirlenen İ.S. gözaltına alındı. İ.S. hakkında kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmadan adli işlem yapıldı.

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