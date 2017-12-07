Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Bursa'ya geldi.

Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Bursa'ya geldi.

Bugün saat 15.00'da Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 18.00'de kara yolu ile Bursa'ya hareket etti. Kafile, 20.15 sıralarında Bursa'da konaklayacağı otele giriş yaparak maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertli oyuncuları otel girişinde az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Aykut Kocaman'a yönelik, "Sen bizim kocaman gururumuzsun" şeklinde tezahürat yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.