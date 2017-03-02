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Fenerbahçe Kayseri’den Galibiyetle Ayrıldı

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Fenerbahçe Kayseri’den Galibiyetle Ayrıldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımının memnun olduğunu ve 3 gol bulduklarını daha da atabileceklerini söyledi. Advocaat, "İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi. Oyuncularım sahada birlikte oynamayı başardı. Rakibimizin neler yapmak istediğini biliyorduk. Onlar da kontratak oynamaya çalışan bir takım olarak karşımızda olacaklardı. Ama çok fazla topa sahip olmayı başardık. Yine aynı şekilde bir çok pozisyon üretmeye çalıştık. Bu bize olumlu bir nokta olarak yansıdı. 3 gol attık daha da atabilirdik. Ama genel olarak takımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.

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