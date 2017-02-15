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Fenerbahçe, Krasnodar Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Fenerbahçe, Krasnodar Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Krasnodar maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Krasnodar maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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