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Fenerbahçe Pfdk’ya Sevk Edildi

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Fenerbahçe Pfdk’ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yayınlanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"Kayserispor Kulübü'nün 02.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve "usulsüz seyirci alma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Hakan Ertürk'ün aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 02.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tuzlaspor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Davala'nın 01.03.2017 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Gümüşhanespor Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan'ın 28.02.2017 tarihinde Kardelen Tv kanalında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 03.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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