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Fenerbahçe Son Dakikalarda Gülüyor

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Fenerbahçe Son Dakikalarda Gülüyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü.

Sarı-lacivertli ekip, son üç haftada oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 90+2. dakikada Josef de Souza'nın golüyle yenip 3 puanı alırken, Çaykur Rizespor maçında ise 90+1. dakikada Sow'la galibiyete uzanmıştı. Fenerbahçe son olarak bu akşam oynadığı Beşiktaş maçında Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler böylece oynadığı son 3 maçta da uzatmalarda bulduğu gollerle 7 puan kazandı.

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