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Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi Maçının Ardından

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Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi Maçının Ardından
Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, "Son çeyrekte çalıştığımız şeylerden ve başımıza geleceğini bildiğimiz şeylerde sayılar yedik" dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, "Son çeyrekte çalıştığımız şeylerden ve başımıza geleceğini bildiğimiz şeylerde sayılar yedik" dedi.

Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71-70'lik skorla yenerek play-off final serisinde durumu 2-1'e getirdi.

Maçın ardından konuşan sarı-lacivertli takımın Başantrenörü Fırat Okul, "Maça iyi başladık. 3. periyotta hep öndeydik istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik ama bir anlık gafletle son çeyrekte çalıştığımız şeylerden ve başımıza geleceğini bildiğimiz şeylerde sayılar yedik. Bu beni mutsuz etti. Hücumda boş atışların girmemesi strese sebep oldu. Bir an panikletti. Maç boyunca oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ve taraftarımızla da maçı kazandık. Aynı hataları yapmayacağız. 3 maçtır derslerimizi çıkarıyoruz. Daha akıllı olacağız. Finali Caferağaya taşıyacağız. Tek hedefimiz bu" dedi.

Esra Ural çok sert bir maç olduğunu vurgulayarak, "3-0 ihtimalde yoktu biz Fenerbahçe'yiz. İkinci maçı da alarak seriyi Caferağaya taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi cephesi

Zafer Kalaycıoğlu ise, "Bu maçın sert geçeceğini biliyorduk. Ligin en güçlü ve hak ederek gelmiş iki takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi de en üst seviyede gösterdik. Fenerbahçe seyirci avantajını iyi kullandı. tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

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