Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yapıldı. Pas çalışmalarının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Athletic Bilbao maçında görev alan oyuncular antrenmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Fernandao, Mehmet Ekici, Martin Skrtel ve Ahmethan Köse takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.