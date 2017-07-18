  • BIST 105.718
  • Altın 140,701
  • Dolar 3,5250
  • Euro 4,0751
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

» »
Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yapıldı. Pas çalışmalarının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Athletic Bilbao maçında görev alan oyuncular antrenmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Fernandao, Mehmet Ekici, Martin Skrtel ve Ahmethan Köse takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Akyüz Giresunspor’da18 Temmuz 2017 Salı 18:48
  • Ofoedu 1 Yıl Daha Eskişehirspor’da18 Temmuz 2017 Salı 18:23
  • Östersunds, İstanbul’a Geldi18 Temmuz 2017 Salı 17:58
  • Çanakkale Dardanel İlk Hazırlık Maçını Al Read İle Yapacak18 Temmuz 2017 Salı 17:53
  • Türkiye Olimpiyatlara Tatsız Başladı18 Temmuz 2017 Salı 17:13
  • Karabükspor, Slovenya’ya Uçtu18 Temmuz 2017 Salı 17:13
  • Gazişehir, Uche Kalu İle Yollarını Ayırdı18 Temmuz 2017 Salı 17:03
  • Balıkesirspor’a Yeni Sponsor18 Temmuz 2017 Salı 16:53
  • Gökay İravul Tekrar Samsunspor’da18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Alpay Özalan, İlk Yarıda 41 Puan Hedefliyor18 Temmuz 2017 Salı 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti