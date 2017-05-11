Fenerbahçe’de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman öncesinde tesislere gelen şehit polislerin çocukları teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiler ve antrenmanın bir bölümünü izlediler.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.