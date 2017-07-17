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Fenerbahçe’den Tatsız Prova

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Fenerbahçe’den Tatsız Prova
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe mücadeleye, Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar, Miroslav Stoch ve Ahmethan Köse 11 ile başladı. İspanyol temsilcisi 17. dakikada Aduriz ile penaltı atışından yararlanamazken, Fenerbahçe Josef de Souza ve Mathieu Valbuena ile rakip kalede etkili oldu. Yakalanan gol pozisyonlarına rağmen mücadele 0-0 sona erdi.

İsviçre'nin Lozan şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci kamp dönemindeki son hazırlık maçında 19 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe’den Tatsız Prova

Fenerbahçe’den Tatsız Prova

Fenerbahçe’den Tatsız Prova

Fenerbahçe’den Tatsız Prova

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