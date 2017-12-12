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Fenerbahçe’den Valbuena Cevabı

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Fenerbahçe’den Valbuena Cevabı
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Valbuena hakkında çıkan haberi yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Valbuena hakkında çıkan haberi yalanladı.

Son zamanlarda Fransız yıldızın takımdan ayrılacağı ve mutsuz olduğuna yönelik bir takım haberlerin çıkmasının algı politikası olduğunu savunan sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde yazılı ve görsel basın başta olmak üzere birçok platformda, futbolcumuz Mathieu Valbuena ile ilgili birçok yalan haber yapılmakta, futbolcumuzun ismi kullanılarak takımımızla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Futbolcumuz Valbuena, diğer tüm oyuncularımızın olduğu gibi takımımızın önemli bir parçasıdır. Son dönemde başarılı bir grafik çizen takımımız ve futbolcumuzla ilgili yapılan bu tür yalan haberlerin tesadüf olmadığını düşünmekteyiz. Bu vesile ile, futbolcumuzla ilgili ortaya atılan tüm spekülatif transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirtir, şampiyonluk için kenetlenmiş olan camiamızın motivasyonunu hedef alan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

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