Fenerbahçeli Sporcular Etkinlikte Buluştu

Fenerbahçe futbol, basketbol, voleybol ve diğer branştaki sporcular, Fenercell, Fenernet ve Türk Telekom'un düzenlediği etkinlikte buluştu.

Fenerbahçe futbol, basketbol, voleybol ve diğer branştaki sporcular, Fenercell, Fenernet ve Türk Telekom'un düzenlediği etkinlikte buluştu.

Fenerbahçe iştiraklarından Fenercell ve Fenernet markaları, Türk Telekom ile devam eden işbirlikleri kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Alper Potuk, Vincent Janssen ve Neto ile kulübün diğer branşlarından sporcular katıldı.

Öte yandan etkinliğe Erkek Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 yenerek kazandıkları kupa ile geceye katıldı.