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Fenerbahçeli Taraftarlar Vodafone Arena’dan Ayrıldı

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Fenerbahçeli Taraftarlar Vodafone Arena’dan Ayrıldı
Fenerbahçeli taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Arena'dan ayrıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Arena'dan ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Fenerbahçeyi konuk etti. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından ilk olarak Beşiktaş taraftarları stattan ayrıldı. Vodafone Arena'da bulunan tüm Beşiktaşlı taraftarların ayrılmasının ardından Fenerbahçe taraftarları Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan güvenlik çemberiyle çıkış yaptı. Vodafone Arena'dan çıkış yapan taraftarlar polis kontrolünde otobüslere bindirildi. Otobüslere bindirilen taraftarlar polislerin eskortluğunda ayrılarak Kadıköy'e harekete geçti.

Taraftarların çıkışı sırasında bir olumsuzluk yaşanmadı.

Fenerbahçeli Taraftarlar Vodafone Arena’dan Ayrıldı

Fenerbahçeli Taraftarlar Vodafone Arena’dan Ayrıldı

Fenerbahçeli Taraftarlar Vodafone Arena’dan Ayrıldı

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