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Fenerbahçeliler Ata’nın Huzurunda

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Fenerbahçeliler Ata’nın Huzurunda
Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği, (AFİDER) Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği, (AFİDER) Anıtkabir'i ziyaret etti.

İzmir marşını söyleyerek Aslanlı Yoldan yürüyen bir grup Fenerbahçe taraftarı ile iş adamları dev bir Fenerbahçe bayrağı açıp, "Sevdamızın Peşinde, Atamızın İzindeyiz" pankart taşıyarak Anıtkabir'e çıktı. Ardından meydanda toplanan grup Anıtkabir mozolesine çiçek bırakmak üzere Ata'nın huzuruna çıktı. Burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunan iş adamları ve taraftarlar mozoleye çelenk bıraktı.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise Ankara Fenerbehçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği adına Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Fenerbahçeliler Ata’nın Huzurunda

Fenerbahçeliler Ata’nın Huzurunda

Fenerbahçeliler Ata’nın Huzurunda

Fenerbahçeliler Ata’nın Huzurunda

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