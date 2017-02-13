  • BIST 88.496
  • Altın 145,898
  • Dolar 3,6900
  • Euro 3,9254
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Fenerbahçelilerden Bölge Turizmine Destek

» »
Fenerbahçelilerden Bölge Turizmine Destek
Ortaca Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğinin "Dalaman Weekend Projesi" kapsamında hazırladığı yeni bir haftasonu tatil projesine Fenerbahçe Spor Kulübünden...

Ortaca Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğinin "Dalaman Weekend Projesi" kapsamında hazırladığı yeni bir haftasonu tatil projesine Fenerbahçe Spor Kulübünden destek geldi.

Ortaca, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından yaz ayları dışında bölge turizminin hareketlendirilmesi amacı ile "Dalaman Weekend Projesi" çerçevesinde hazırlanan haftasonu tatil projesi ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile protokol imzalandı.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur, YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç ile Fenerbahçe spor kulübü Kurumsal Kartlar satış yöneticisi Hüseyin Kıral arasında imzalanan protokol ile Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları Cuma günü akşamı başlayacak 2 gece 3 günlük haftasonu tatillerini Dalyan'daki otellerde % 15-20 indirimle yapabilecekler.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında Dalyan'da bulunan 8 otel ile sözleşme yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları proje kapsamında haftasonu tatillerini % 15- 20 oranlarındaki indirimlerle otellerimizde yapabilecekler. Proje Fenerbahçe resmi internet sitesinden de taraftarlarına duyurulacak. Amacımız bu ve benzeri projelerle yaz sezonu dışında kalan dönemde Dalyan turizmine hareketlilik kazandırmak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaycuma Emniyeti Kreşlerde Meslek Tanıtımı Yaptı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Esnafa Kredi Müjdesi13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Kadınların Yaşadığı Zorluklar Bu Sergide Anlatılacak13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • İşyeri Yanan Esnafın Yarasını Sardılar13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Mersin Şehir Hastanesi Ulaşımını Belediye Otobüsleri Sağlıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Karahallılılar ‘Tarhana Gecesi’nde Buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • 14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • Bolu Zabıtasından İşyerlerine Sıkı Denetim13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Akhisarlı Kadınlara Mikro Kredi Anlatıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Başkan Karaosmanoğlu, Köylüleri Ziyaret Etti13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti