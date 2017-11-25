Fenerbahçe’ye Antalya’da Coşkulu Karşılama

Ligde yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Ligde yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi, meşale yaktı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'a ise ilgi büyük oldu.

Fenerbahçe kafilesinde uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ancak hazır olmadığı için Antalya'ya getirilmeyen Robin van Persie ve Isla yer almadı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında saat 19.30'da Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.