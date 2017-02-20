Fenerbahçe’ye Polonyalı Hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Krasnodar ile oynayacağı karşılaşmada Pawel Raczkowski düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Krasnodar ile oynayacağı karşılaşmada Pawel Raczkowski düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile 22 Şubat Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Radosaw Siejka olacak.